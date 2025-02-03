سعر DeDust (DUST)
سعر DeDust (DUST) المباشر لليوم هو USD 1.95. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeDust الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.84K
- تغيير سعر DeDust خلال اليوم هو -10.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DUST مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DUST.
خلال اليوم، كان سعر DeDust مقابل USD هو $ -0.235282939124311 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeDust مقابل USD هو $ -0.6221389200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeDust مقابل USD هو $ -0.8402448600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeDust مقابل USD هو $ -1.398676220126432 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.235282939124311
|-10.74%
|30 يوم
|$ -0.6221389200
|-31.90%
|60 يوم
|$ -0.8402448600
|-43.08%
|90 يوم
|$ -1.398676220126432
|-41.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeDust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.20%
-10.74%
-26.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DUST إلى AUD
A$3.1785
|1 DUST إلى GBP
￡1.5795
|1 DUST إلى EUR
€1.8915
|1 DUST إلى USD
$1.95
|1 DUST إلى MYR
RM8.775
|1 DUST إلى TRY
₺69.966
|1 DUST إلى JPY
¥303.6735
|1 DUST إلى RUB
₽194.922
|1 DUST إلى INR
₹169.455
|1 DUST إلى IDR
Rp31,967.208
|1 DUST إلى PHP
₱114.3675
|1 DUST إلى EGP
￡E.99.255
|1 DUST إلى BRL
R$11.388
|1 DUST إلى CAD
C$2.8665
|1 DUST إلى BDT
৳241.0005
|1 DUST إلى NGN
₦3,277.3065
|1 DUST إلى UAH
₴82.407
|1 DUST إلى VES
Bs113.1
|1 DUST إلى PKR
Rs551.304
|1 DUST إلى KZT
₸1,024.1595
|1 DUST إلى THB
฿66.4365
|1 DUST إلى TWD
NT$64.506
|1 DUST إلى CHF
Fr1.7745
|1 DUST إلى HKD
HK$15.1905
|1 DUST إلى MAD
.د.م19.8315