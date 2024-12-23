سعر DEDPRZ (USA)
سعر DEDPRZ (USA) المباشر لليوم هو USD 0.063084. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر USA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DEDPRZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 319.46
- تغيير سعر DEDPRZ خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 22.21M
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خلال اليوم، كان سعر DEDPRZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DEDPRZ مقابل USD هو $ -0.0145347302 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DEDPRZ مقابل USD هو $ -0.0133237823 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DEDPRZ مقابل USD هو $ -0.08733538922499964 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0145347302
|-23.04%
|60 يوم
|$ -0.0133237823
|-21.12%
|90 يوم
|$ -0.08733538922499964
|-58.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DEDPRZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-17.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DEDPRZ is an online casino that is looking to disrupt the Gamblefi space by building a community around a sustainable business. $USA is the primary utility token for the DEDPRZ ecosystem and will be used for staking NFTs, buybacks, burning, and rewarding community.
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