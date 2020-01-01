توكنوميكس Dedium (DEDI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dedium (DEDI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dedium (DEDI) Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing. الموقع الرسمي: https://dedium.io/ الوثيقة البيضاء: https://dedium.io/whitepaper.pdf اشتر DEDI الآن!

توكنوميكس Dedium (DEDI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dedium (DEDI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M إجمالي العرض: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M العرض المتداول: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.53M $ 5.53M $ 5.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12706 $ 0.12706 $ 0.12706 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01502524 $ 0.01502524 $ 0.01502524 السعر الحالي: $ 0.02211679 $ 0.02211679 $ 0.02211679 معرفة المزيد عن سعر Dedium (DEDI)

توكنوميكس Dedium (DEDI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dedium (DEDI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DEDI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DEDI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DEDI، استكشف السعر المباشر لتوكن DEDI!

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