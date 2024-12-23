سعر Dedium (DEDI)
سعر Dedium (DEDI) المباشر لليوم هو USD 0.067165. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.34M. يتم تحديث سعر DEDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dedium الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.93K
- تغيير سعر Dedium خلال اليوم هو -1.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
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خلال اليوم، كان سعر Dedium مقابل USD هو $ -0.00128109549768768 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dedium مقابل USD هو $ -0.0241118252 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dedium مقابل USD هو $ +0.0146963803 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dedium مقابل USD هو $ +0.01002614558390206 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00128109549768768
|-1.87%
|30 يوم
|$ -0.0241118252
|-35.89%
|60 يوم
|$ +0.0146963803
|+21.88%
|90 يوم
|$ +0.01002614558390206
|+17.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dedium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.21%
-1.87%
-28.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dedium is a decentralized network of nodes, offering access to GPU resources for a wide range of computational tasks. By leveraging the untapped potential of idle GPUs, including those of gamers and miners in exchange for Dedi tokens. Dedium aims to democratize access to GPU resources and unlock new possibilities for decentralized computing. Dedium emerges as a pioneering solution, offering decentralized GPU resource allocation to address scalability, accessibility, and cost-effectiveness challenges. By harnessing idle GPU resources of retail and commercial users in exchange for rewards, Dedium democratizes access to computational power across industries like AI, machine learning, 3D rendering, and scientific computing.
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