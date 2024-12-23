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سعر Dedium (DEDI) المباشر لليوم هو USD 0.067165 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.34M . يتم تحديث سعر DEDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dedium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.93K - تغيير سعر Dedium خلال اليوم هو -1.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M

أداء سعر Dedium (DEDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dedium مقابل USD هو $ -0.00128109549768768 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dedium مقابل USD هو $ -0.0241118252 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dedium مقابل USD هو $ +0.0146963803 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dedium مقابل USD هو $ +0.01002614558390206 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00128109549768768 -1.87% 30 يوم $ -0.0241118252 -35.89% 60 يوم $ +0.0146963803 +21.88% 90 يوم $ +0.01002614558390206 +17.55%

تحليل سعر Dedium (DEDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dedium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.065262$ 0.065262 $ 0.065262 24 ساعة مرتفع $ 0.073194$ 0.073194 $ 0.073194 عالية طوال الوقت $ 0.12706$ 0.12706 $ 0.12706 تغير السعر (1 ساعة) -1.21% تغير السعر (1يوم) -1.87% تغير السعر (7 أيام) -28.00%

معلومات سوق Dedium (DEDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: