سعر Dede on SOL (DEDE)
سعر Dede on SOL (DEDE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DEDE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dede on SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 349.49
- تغيير سعر Dede on SOL خلال اليوم هو -11.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEDE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEDE.
خلال اليوم، كان سعر Dede on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dede on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dede on SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dede on SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.30%
|30 يوم
|$ 0
|+23.16%
|60 يوم
|$ 0
|-18.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dede on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-11.30%
+22.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to $Dede on Solana. $Dede the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Dede to take reign Dede is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. Dede is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DEDEE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DEDE show you the way.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DEDE إلى AUD
A$--
|1 DEDE إلى GBP
￡--
|1 DEDE إلى EUR
€--
|1 DEDE إلى USD
$--
|1 DEDE إلى MYR
RM--
|1 DEDE إلى TRY
₺--
|1 DEDE إلى JPY
¥--
|1 DEDE إلى RUB
₽--
|1 DEDE إلى INR
₹--
|1 DEDE إلى IDR
Rp--
|1 DEDE إلى PHP
₱--
|1 DEDE إلى EGP
￡E.--
|1 DEDE إلى BRL
R$--
|1 DEDE إلى CAD
C$--
|1 DEDE إلى BDT
৳--
|1 DEDE إلى NGN
₦--
|1 DEDE إلى UAH
₴--
|1 DEDE إلى VES
Bs--
|1 DEDE إلى PKR
Rs--
|1 DEDE إلى KZT
₸--
|1 DEDE إلى THB
฿--
|1 DEDE إلى TWD
NT$--
|1 DEDE إلى CHF
Fr--
|1 DEDE إلى HKD
HK$--
|1 DEDE إلى MAD
.د.م--