سعر DED (DED)
سعر DED (DED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DED الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.45
- تغيير سعر DED خلال اليوم هو -6.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DED مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.87%
|30 يوم
|$ 0
|+3.98%
|60 يوم
|$ 0
|-79.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-6.87%
-23.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DED Memecoin
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