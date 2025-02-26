سعر Decimal (DEL)
سعر Decimal (DEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.33M. يتم تحديث سعر DEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decimal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.04K
- تغيير سعر Decimal خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.12B
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خلال اليوم، كان سعر Decimal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decimal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decimal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decimal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.39%
|60 يوم
|$ 0
|-30.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decimal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decimal is a simple token constructor with momental liqudity. We also have NFT and SFT system with unique storage system of the object inside the token. We launched DeFi swap system. Soon we launch smart contract system.
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