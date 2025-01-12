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سعر DecentraNode (DNODE)

USD

مخطط سعر DecentraNode (DNODE) المباشر

$1.71
$1.71$1.71
+0.20%(1D)

سعر DecentraNode (DNODE) لليوم

سعر DecentraNode (DNODE) المباشر لليوم هو USD 1.71. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DNODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DecentraNode الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.37
- تغيير سعر DecentraNode خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر DecentraNode (DNODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DecentraNode مقابل USD هو $ +0.00441188 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DecentraNode مقابل USD هو $ -0.2895307020 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DecentraNode مقابل USD هو $ +0.3103617510 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DecentraNode مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00441188+0.26%
30 يوم$ -0.2895307020-16.93%
60 يوم$ +0.3103617510+18.15%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر DecentraNode (DNODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DecentraNode: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 1.72
$ 1.72$ 1.72

$ 516.41
$ 516.41$ 516.41

+0.16%

+0.26%

-15.63%

معلومات سوق DecentraNode (DNODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 41.37
$ 41.37$ 41.37

0.00
0.00 0.00

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المصدر DecentraNode (DNODE)

مستند تقني
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