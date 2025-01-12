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سعر DecentraMind (DMIND) المباشر لليوم هو USD 0.00921361 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DMIND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DecentraMind الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.65 - تغيير سعر DecentraMind خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DecentraMind (DMIND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DecentraMind مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DecentraMind مقابل USD هو $ -0.0019454675 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DecentraMind مقابل USD هو $ -0.0009742812 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DecentraMind مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.15% 30 يوم $ -0.0019454675 -21.11% 60 يوم $ -0.0009742812 -10.57% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DecentraMind (DMIND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DecentraMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00921361$ 0.00921361 $ 0.00921361 24 ساعة مرتفع $ 0.00922795$ 0.00922795 $ 0.00922795 عالية طوال الوقت $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) -5.35%

معلومات سوق DecentraMind (DMIND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: