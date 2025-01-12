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سعر Decentralized Vulnerability Platform (DVP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DVP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized Vulnerability Platform الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.18K - تغيير سعر Decentralized Vulnerability Platform خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Decentralized Vulnerability Platform (DVP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Vulnerability Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Vulnerability Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Vulnerability Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Vulnerability Platform مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ 0 -32.24% 60 يوم $ 0 -8.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Decentralized Vulnerability Platform (DVP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Vulnerability Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.195401$ 0.195401 $ 0.195401 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -5.04%

معلومات سوق Decentralized Vulnerability Platform (DVP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: