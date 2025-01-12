سعر Decentralized Vulnerability Platform (DVP)
سعر Decentralized Vulnerability Platform (DVP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DVP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized Vulnerability Platform الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.18K
- تغيير سعر Decentralized Vulnerability Platform خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Decentralized Vulnerability Platform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Vulnerability Platform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Vulnerability Platform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Vulnerability Platform مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-32.24%
|60 يوم
|$ 0
|-8.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Vulnerability Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-0.03%
-5.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DVP (Decentralized Vulnerability Platform) is an international community of information security professionals (White Hats). The platform endeavors to build, leveraging on Blockchain technologies and utilizing Blockchain-based token as a key incentive, a technology driven global community and ecosystem that brings organizations, Blockchain projects and White Hats together, creating a sustainable secure environment for the Blockchain industry as a whole.
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