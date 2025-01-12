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سعر Decentralized USD (DUSD) المباشر لليوم هو USD 0.03094295 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 636.13 - تغيير سعر Decentralized USD خلال اليوم هو -7.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Decentralized USD (DUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized USD مقابل USD هو $ -0.00254599201409109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized USD مقابل USD هو $ -0.0228198346 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized USD مقابل USD هو $ -0.0071959965 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized USD مقابل USD هو $ -0.06037227739985419 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00254599201409109 -7.60% 30 يوم $ -0.0228198346 -73.74% 60 يوم $ -0.0071959965 -23.25% 90 يوم $ -0.06037227739985419 -66.11%

تحليل سعر Decentralized USD (DUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00944078$ 0.00944078 $ 0.00944078 24 ساعة مرتفع $ 0.06272$ 0.06272 $ 0.06272 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -7.60% تغير السعر (7 أيام) -68.41%

معلومات سوق Decentralized USD (DUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: