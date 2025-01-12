سعر Decentralized Universal Basic Income (DUBI)
سعر Decentralized Universal Basic Income (DUBI) المباشر لليوم هو USD 0.075897. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DUBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized Universal Basic Income الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 286.55
- تغيير سعر Decentralized Universal Basic Income خلال اليوم هو -8.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Decentralized Universal Basic Income مقابل USD هو $ -0.00698910806104424 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Universal Basic Income مقابل USD هو $ +0.0152910217 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Universal Basic Income مقابل USD هو $ +0.0200690794 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Universal Basic Income مقابل USD هو $ -0.03582787213748176 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00698910806104424
|-8.43%
|30 يوم
|$ +0.0152910217
|+20.15%
|60 يوم
|$ +0.0200690794
|+26.44%
|90 يوم
|$ -0.03582787213748176
|-32.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Universal Basic Income: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-8.43%
+24.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Purpose is a token built on the ERC-20 Token Standard that allows people to contribute to its altruistic objectives by holding it. Its primary feature is its ability to generate a second token called DUBI (Decentralized Universal Basic Income) that is supported by a large community of activists as well as an independent group of volunteer developers who work together towards increasing DUBI’s value, in preparation for eventually gradually distributing it among the world’s population. Distribution is to be facilitated on-chain with an allowance contract that grants each individual DUBI at a rate that can be set to equal that of the DUBI output of 1 to 100 Purpose, a process that also incorporates optional automated taxation for government compliance.
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