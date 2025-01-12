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سعر Decentralized Universal Basic Income (DUBI) المباشر لليوم هو USD 0.075897 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DUBI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized Universal Basic Income الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 286.55 - تغيير سعر Decentralized Universal Basic Income خلال اليوم هو -8.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Decentralized Universal Basic Income (DUBI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Universal Basic Income مقابل USD هو $ -0.00698910806104424 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Universal Basic Income مقابل USD هو $ +0.0152910217 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Universal Basic Income مقابل USD هو $ +0.0200690794 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Universal Basic Income مقابل USD هو $ -0.03582787213748176 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00698910806104424 -8.43% 30 يوم $ +0.0152910217 +20.15% 60 يوم $ +0.0200690794 +26.44% 90 يوم $ -0.03582787213748176 -32.06%

تحليل سعر Decentralized Universal Basic Income (DUBI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Universal Basic Income: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.075858$ 0.075858 $ 0.075858 24 ساعة مرتفع $ 0.086466$ 0.086466 $ 0.086466 عالية طوال الوقت $ 158.75$ 158.75 $ 158.75 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -8.43% تغير السعر (7 أيام) +24.89%

معلومات سوق Decentralized Universal Basic Income (DUBI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: