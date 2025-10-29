سعر Decentralized Retirement Account المباشر اليوم هو 0.00002526 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DRA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DRA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Decentralized Retirement Account المباشر اليوم هو 0.00002526 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DRA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DRA بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Decentralized Retirement Account (DRA)

السعر المباشر لـ 1 DRA إلى USD:

--
USD
+2.40%
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:13:22 (UTC+8)

معلومات سعر Decentralized Retirement Account (DRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+1.10%

+2.42%

+6.56%

+6.56%

سعر Decentralized Retirement Account (DRA) في الوقت الحقيقي هو $0.00002526. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DRA بين أدنى سعر $ 0.00002457 وأعلى سعر $ 0.00002541، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDRA على الإطلاق هو $ 0.0054863، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002251.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DRA +1.10% على مدار الساعة الماضية، +2.42% على مدار 24 ساعة، و +6.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Decentralized Retirement Account (DRA)

القيمة السوقية الحالية لـ Decentralized Retirement Account هي $ 25.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DRA يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999441349.227836. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.25K.

سجل سعر Decentralized Retirement Account (DRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Retirement Account مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Retirement Account مقابل USD هو $ -0.0000031679 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Retirement Account مقابل USD هو $ -0.0000072250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Retirement Account مقابل USD هو $ -0.000020278916537618936 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.42%
30 يوم$ -0.0000031679-12.54%
60 يوم$ -0.0000072250-28.60%
90 يوم$ -0.000020278916537618936-44.53%

ما هو Decentralized Retirement Account ( DRA )

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Decentralized Retirement Account (USD)

كم ستكون قيمة Decentralized Retirement Account (DRA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Decentralized Retirement Account (DRA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Decentralized Retirement Account.

تحقق الآن من توقعات سعر Decentralized Retirement Account!

عملة DRA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Decentralized Retirement Account (DRA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Decentralized Retirement Account (DRA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DRA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Decentralized Retirement Account (DRA)

كم يساوي Decentralized Retirement Account (DRA) اليوم؟
سعر DRA المباشر في USD هو USD 0.00002526، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DRA إلى USD الحالي؟
سعر DRA إلى USD الحالي هو $ 0.00002526. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Decentralized Retirement Account ؟
القيمة السوقية لعملة DRA هي $ 25.25K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DRA؟
العرض المتداول لتوكن DRA هو 999.44M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DRA؟
حقق DRA سعرًا قياسيًا قدره 0.0054863 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DRA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00002251 DRA.
ما هو حجم تداول DRA؟
حجم تداول DRA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DRA هذا العام؟
قد يرتفع DRA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DRA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:13:22 (UTC+8)

تحديثات Decentralized Retirement Account (DRA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

