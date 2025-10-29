معلومات سعر Decentralized Retirement Account (DRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00002457 $ 0.00002457 $ 0.00002457 24 ساعة منخفض $ 0.00002541 $ 0.00002541 $ 0.00002541 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00002457$ 0.00002457 $ 0.00002457 24 ساعة مرتفع $ 0.00002541$ 0.00002541 $ 0.00002541 عالية طوال الوقت $ 0.0054863$ 0.0054863 $ 0.0054863 أدنى سعر $ 0.00002251$ 0.00002251 $ 0.00002251 تغير السعر (1 ساعة) +1.10% تغير السعر (1يوم) +2.42% تغير السعر (7 أيام) +6.56% تغير السعر (7 أيام) +6.56%

سعر Decentralized Retirement Account (DRA) في الوقت الحقيقي هو $0.00002526. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DRA بين أدنى سعر $ 0.00002457 وأعلى سعر $ 0.00002541، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDRA على الإطلاق هو $ 0.0054863، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00002251.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DRA +1.10% على مدار الساعة الماضية، +2.42% على مدار 24 ساعة، و +6.56% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Decentralized Retirement Account (DRA)

القيمة السوقية $ 25.25K$ 25.25K $ 25.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.25K$ 25.25K $ 25.25K إمداد دورة التداول 999.44M 999.44M 999.44M إجمالي العرض 999,441,349.227836 999,441,349.227836 999,441,349.227836

القيمة السوقية الحالية لـ Decentralized Retirement Account هي $ 25.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DRA يبلغ 999.44M، مع إجمالي عرض 999441349.227836. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.25K.