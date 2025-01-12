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سعر Decentralized Music Chain (DMCC) المباشر لليوم هو USD 0.00769598 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DMCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized Music Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.73K - تغيير سعر Decentralized Music Chain خلال اليوم هو +1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Decentralized Music Chain (DMCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Music Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Music Chain مقابل USD هو $ +0.0525403292 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Music Chain مقابل USD هو $ +0.0025094074 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Music Chain مقابل USD هو $ -0.01358900482965146 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.30% 30 يوم $ +0.0525403292 +682.70% 60 يوم $ +0.0025094074 +32.61% 90 يوم $ -0.01358900482965146 -63.84%

تحليل سعر Decentralized Music Chain (DMCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Music Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00757461$ 0.00757461 $ 0.00757461 24 ساعة مرتفع $ 0.00809887$ 0.00809887 $ 0.00809887 عالية طوال الوقت $ 0.119976$ 0.119976 $ 0.119976 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +1.30% تغير السعر (7 أيام) +20.35%

معلومات سوق Decentralized Music Chain (DMCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: