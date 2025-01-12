سعر Decentralized Music Chain (DMCC)
سعر Decentralized Music Chain (DMCC) المباشر لليوم هو USD 0.00769598. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized Music Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.73K
- تغيير سعر Decentralized Music Chain خلال اليوم هو +1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Decentralized Music Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Music Chain مقابل USD هو $ +0.0525403292 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Music Chain مقابل USD هو $ +0.0025094074 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Music Chain مقابل USD هو $ -0.01358900482965146 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.30%
|30 يوم
|$ +0.0525403292
|+682.70%
|60 يوم
|$ +0.0025094074
|+32.61%
|90 يوم
|$ -0.01358900482965146
|-63.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Music Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+1.30%
+20.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DMCCs are utility tokens that can be used within DiscoverFeed, DiscoverFeed has taken the top clubs in the real world and developed Metaclubs using Digital Twin technology, which allows you to experience music and socializing in a Metaclub anytime you have internet access. DiscoverFeed has already signed up several clubs in Japan, Korea, and the Philippines, and will continue to add more exciting clubs to DiscoverFeed. We will provide you with a great club experience that you would not be able to go to on a daily basis.
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