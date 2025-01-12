سعر Decentralized Mining Exchange (DMC)
سعر Decentralized Mining Exchange (DMC) المباشر لليوم هو USD 0.00326604. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized Mining Exchange الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 265.44
- تغيير سعر Decentralized Mining Exchange خلال اليوم هو +0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Decentralized Mining Exchange مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Mining Exchange مقابل USD هو $ +0.0000235275 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Mining Exchange مقابل USD هو $ -0.0002373983 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Mining Exchange مقابل USD هو $ -0.0004336793199778482 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.66%
|30 يوم
|$ +0.0000235275
|+0.72%
|60 يوم
|$ -0.0002373983
|-7.26%
|90 يوم
|$ -0.0004336793199778482
|-11.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Mining Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
+0.66%
+0.95%
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