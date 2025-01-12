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سعر Decentralized Mining Exchange (DMC) المباشر لليوم هو USD 0.00326604 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DMC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized Mining Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 265.44 - تغيير سعر Decentralized Mining Exchange خلال اليوم هو +0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Decentralized Mining Exchange (DMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Mining Exchange مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Mining Exchange مقابل USD هو $ +0.0000235275 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Mining Exchange مقابل USD هو $ -0.0002373983 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Mining Exchange مقابل USD هو $ -0.0004336793199778482 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.66% 30 يوم $ +0.0000235275 +0.72% 60 يوم $ -0.0002373983 -7.26% 90 يوم $ -0.0004336793199778482 -11.72%

تحليل سعر Decentralized Mining Exchange (DMC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Mining Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00322311$ 0.00322311 $ 0.00322311 24 ساعة مرتفع $ 0.00327512$ 0.00327512 $ 0.00327512 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) +0.66% تغير السعر (7 أيام) +0.95%

معلومات سوق Decentralized Mining Exchange (DMC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: