سعر Decentralized Gaming Network المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DGN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DGN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DGN

معلومات سعر DGN

الموقع الرسمي لـ DGN

اقتصاد توكن DGN

توقعات سعر DGN

شعار Decentralized Gaming Network

سعر Decentralized Gaming Network (DGN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DGN إلى USD:

$0.00065327
$0.00065327$0.00065327
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Decentralized Gaming Network (DGN) المباشر
معلومات سعر Decentralized Gaming Network (DGN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00738296
$ 0.00738296$ 0.00738296

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.79%

+2.79%

سعر Decentralized Gaming Network (DGN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DGN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDGN على الإطلاق هو $ 0.00738296، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DGN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Decentralized Gaming Network (DGN)

$ 65.33K
$ 65.33K$ 65.33K

--
----

$ 65.33K
$ 65.33K$ 65.33K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Decentralized Gaming Network هي $ 65.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DGN يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 65.33K.

سجل سعر Decentralized Gaming Network (DGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Gaming Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Gaming Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Gaming Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Gaming Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-67.93%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Decentralized Gaming Network ( DGN )

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Decentralized Gaming Network (DGN)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Decentralized Gaming Network (USD)

كم ستكون قيمة Decentralized Gaming Network (DGN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Decentralized Gaming Network (DGN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Decentralized Gaming Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Decentralized Gaming Network!

عملة DGN إلى العملات المحلية

توكنوميكس Decentralized Gaming Network (DGN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Decentralized Gaming Network (DGN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DGN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Decentralized Gaming Network (DGN)

كم يساوي Decentralized Gaming Network (DGN) اليوم؟
سعر DGN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DGN إلى USD الحالي؟
سعر DGN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Decentralized Gaming Network ؟
القيمة السوقية لعملة DGN هي $ 65.33K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DGN؟
العرض المتداول لتوكن DGN هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DGN؟
حقق DGN سعرًا قياسيًا قدره 0.00738296 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DGN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 DGN.
ما هو حجم تداول DGN؟
حجم تداول DGN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DGN هذا العام؟
قد يرتفع DGN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DGN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Decentralized Gaming Network (DGN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

