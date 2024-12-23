سعر Decentralized Finance (DCF)
سعر Decentralized Finance (DCF) المباشر لليوم هو USD 0.00716365. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.61M. يتم تحديث سعر DCF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.65K
- تغيير سعر Decentralized Finance خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 503.82M
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خلال اليوم، كان سعر Decentralized Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Finance مقابل USD هو $ -0.0052513566 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ -0.0052513566
|-73.30%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.02%
-9.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DCF is a decentralized platform that offers a unique combination of GameFi, social networking, direct payments through electronic platforms, and a blockchain-based Metaverse. Developed by a highly skilled team, DCF is designed to provide users with an innovative, transparent, and seamless experience. At its core, DCF aims to establish a global decentralized financial community, empowering individuals worldwide by creating a system where members can support each other financially. Beyond facilitating financial transactions, the platform seeks to improve the financial well-being of its users, helping them achieve their goals. One of the standout features of DCF is the integration of various products such as GameFi, Metaverse, Online Social Network, Messaging & Livestream Platform, and a Commercial Payment Ecosystem. These offerings allow users to earn rewards, adding an entertainment element to the platform and demonstrating DCF's innovative approach to engaging its community and expanding its user base. As with any blockchain or cryptocurrency platform, users are encouraged to conduct thorough research before participating. Understanding how the platform functions, its market position, and the associated risks and rewards is crucial for making informed decisions.
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