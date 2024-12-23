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سعر Decentralized Finance (DCF) المباشر لليوم هو USD 0.00716365 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.61M . يتم تحديث سعر DCF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.65K - تغيير سعر Decentralized Finance خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 503.82M

أداء سعر Decentralized Finance (DCF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Finance مقابل USD هو $ -0.0052513566 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ -0.0052513566 -73.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Decentralized Finance (DCF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00711411$ 0.00711411 $ 0.00711411 24 ساعة مرتفع $ 0.00721239$ 0.00721239 $ 0.00721239 عالية طوال الوقت $ 0.04820495$ 0.04820495 $ 0.04820495 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) -9.67%

معلومات سوق Decentralized Finance (DCF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: