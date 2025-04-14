سعر Decentralized Euro (DEURO)
سعر Decentralized Euro (DEURO) المباشر لليوم هو USD 1.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M. يتم تحديث سعر DEURO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized Euro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Decentralized Euro خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.40M
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خلال اليوم، كان سعر Decentralized Euro مقابل USD هو $ +0.00301897 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Euro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Euro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Euro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00301897
|+0.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+0.27%
+3.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
dEURO is a crypto-asset that maintains stability by referencing the value of Euro. It is the first and only fully decentralized stablecoin for the Euro, offering users a secure, transparent and autonomous way to store wealth in Euro stablecoins and to use them for transactions. Built on a technologically advanced, oracle-free smart contract architecture, dEURO enables fast and cost-efficient transactions while ensuring a seamless user experience. By fostering a robust ecosystem of users, partners, and institutions, dEURO empowers individuals and businesses to transact, invest, and innovate with unparalleled efficiency and security via fully decentralized smart contracts that do not require a central party.
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