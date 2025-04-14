احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEURO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEURO.

سعر Decentralized Euro (DEURO) المباشر لليوم هو USD 1.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.73M . يتم تحديث سعر DEURO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized Euro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Decentralized Euro خلال اليوم هو +0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.40M

أداء سعر Decentralized Euro (DEURO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized Euro مقابل USD هو $ +0.00301897 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Euro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Euro مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Euro مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00301897 +0.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Decentralized Euro (DEURO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Euro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 24 ساعة مرتفع $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 عالية طوال الوقت $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +0.27% تغير السعر (7 أيام) +3.82%

معلومات سوق Decentralized Euro (DEURO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: