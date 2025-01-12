سعر Decentralized Community Investment Protocol (DCIP)
سعر Decentralized Community Investment Protocol (DCIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized Community Investment Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07
- تغيير سعر Decentralized Community Investment Protocol خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Decentralized Community Investment Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized Community Investment Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized Community Investment Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized Community Investment Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-3.86%
|60 يوم
|$ 0
|+2.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized Community Investment Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-3.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DCIP is the first, fully community led investment platform. The token holders fully decide the investments and the sell offs. Rewards will be distributed in BNB or BUSD. Losses are fully tied to the fund itself and won't be reflected on the tokenholders
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