توكنوميكس Decentralized AI Organization (DAIO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Decentralized AI Organization (DAIO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Decentralized AI Organization (DAIO) The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain. الموقع الرسمي: https://daio.world/ الوثيقة البيضاء: https://github.com/decentralizedaiorganization/DAIORewardSystem اشتر DAIO الآن!

توكنوميكس Decentralized AI Organization (DAIO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Decentralized AI Organization (DAIO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K إجمالي العرض: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M العرض المتداول: $ 998.24M $ 998.24M $ 998.24M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.50K $ 6.50K $ 6.50K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Decentralized AI Organization (DAIO)

توكنوميكس Decentralized AI Organization (DAIO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Decentralized AI Organization (DAIO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DAIO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DAIO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DAIO، استكشف السعر المباشر لتوكن DAIO!

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