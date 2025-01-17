سعر Decentralized AI Organization (DAIO)
سعر Decentralized AI Organization (DAIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.41K. يتم تحديث سعر DAIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentralized AI Organization الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 372.14
- تغيير سعر Decentralized AI Organization خلال اليوم هو -3.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.80M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAIO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAIO.
خلال اليوم، كان سعر Decentralized AI Organization مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized AI Organization مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized AI Organization مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized AI Organization مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized AI Organization: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-3.80%
-3.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DAIO إلى AUD
A$--
|1 DAIO إلى GBP
￡--
|1 DAIO إلى EUR
€--
|1 DAIO إلى USD
$--
|1 DAIO إلى MYR
RM--
|1 DAIO إلى TRY
₺--
|1 DAIO إلى JPY
¥--
|1 DAIO إلى RUB
₽--
|1 DAIO إلى INR
₹--
|1 DAIO إلى IDR
Rp--
|1 DAIO إلى PHP
₱--
|1 DAIO إلى EGP
￡E.--
|1 DAIO إلى BRL
R$--
|1 DAIO إلى CAD
C$--
|1 DAIO إلى BDT
৳--
|1 DAIO إلى NGN
₦--
|1 DAIO إلى UAH
₴--
|1 DAIO إلى VES
Bs--
|1 DAIO إلى PKR
Rs--
|1 DAIO إلى KZT
₸--
|1 DAIO إلى THB
฿--
|1 DAIO إلى TWD
NT$--
|1 DAIO إلى CHF
Fr--
|1 DAIO إلى HKD
HK$--
|1 DAIO إلى MAD
.د.م--