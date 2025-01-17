احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAIO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAIO.

سعر Decentralized AI Organization (DAIO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.41K . يتم تحديث سعر DAIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentralized AI Organization الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 372.14 - تغيير سعر Decentralized AI Organization خلال اليوم هو -3.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.80M

أداء سعر Decentralized AI Organization (DAIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentralized AI Organization مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentralized AI Organization مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentralized AI Organization مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentralized AI Organization مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.80% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Decentralized AI Organization (DAIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentralized AI Organization: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -3.80% تغير السعر (7 أيام) -3.13%

معلومات سوق Decentralized AI Organization (DAIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: