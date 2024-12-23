سعر Decentral Games ICE (ICE)
سعر Decentral Games ICE (ICE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.47K. يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentral Games ICE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01
- تغيير سعر Decentral Games ICE خلال اليوم هو -0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 225.67M
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خلال اليوم، كان سعر Decentral Games ICE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentral Games ICE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentral Games ICE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentral Games ICE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.13%
|30 يوم
|$ 0
|-5.25%
|60 يوم
|$ 0
|-50.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentral Games ICE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-0.13%
-0.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games
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