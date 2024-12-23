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سعر Decentral Games ICE (ICE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.47K . يتم تحديث سعر ICE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentral Games ICE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01 - تغيير سعر Decentral Games ICE خلال اليوم هو -0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 225.67M

أداء سعر Decentral Games ICE (ICE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentral Games ICE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentral Games ICE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentral Games ICE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentral Games ICE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.13% 30 يوم $ 0 -5.25% 60 يوم $ 0 -50.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Decentral Games ICE (ICE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentral Games ICE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.301699$ 0.301699 $ 0.301699 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -0.13% تغير السعر (7 أيام) -0.78%

معلومات سوق Decentral Games ICE (ICE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: