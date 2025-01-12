سعر DecentraCloud (DCLOUD)
سعر DecentraCloud (DCLOUD) المباشر لليوم هو USD 0.02176662. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCLOUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DecentraCloud الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.45
- تغيير سعر DecentraCloud خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DecentraCloud مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DecentraCloud مقابل USD هو $ -0.0014012043 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DecentraCloud مقابل USD هو $ +0.0014312858 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DecentraCloud مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0014012043
|-6.43%
|60 يوم
|$ +0.0014312858
|+6.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DecentraCloud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introduction: DecentraCloud is a pioneering project at the forefront of the decentralized storage revolution. With a focus on security, accessibility, and user empowerment, DecentraCloud aims to redefine the way we store, access, and manage data in the digital age. Vision: Our vision is to create a decentralized storage ecosystem that empowers individuals and organizations to take control of their data. By leveraging blockchain technology and innovative protocols, DecentraCloud seeks to provide a secure, transparent, and user-centric alternative to traditional centralized storage solutions. Key Features: Decentralization: DecentraCloud utilizes decentralized storage protocols to ensure that data is distributed across a network of nodes, eliminating single points of failure and enhancing security. Security: With end-to-end encryption and robust security measures, DecentraCloud ensures that your data remains safe and confidential at all times. Accessibility: DecentraCloud enables seamless access to your data from anywhere in the world, allowing for greater flexibility and convenience. User Empowerment: DecentraCloud puts users in control of their data, with features such as granular access controls, transparent auditing mechanisms, and the ability to monetize unused storage space. Use Cases: Personal Data Storage: Store photos, videos, documents, and more securely on the DecentraCloud platform. Enterprise Solutions: DecentraCloud offers tailored solutions for businesses seeking secure and scalable storage options. Decentralized Applications (DApps): Developers can leverage DecentraCloud's infrastructure to build and deploy DApps with decentralized storage capabilities.
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