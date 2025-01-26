سعر DECENTRACARD (DCARD)
سعر DECENTRACARD (DCARD) المباشر لليوم هو USD 0.00084933. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DECENTRACARD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.82K
- تغيير سعر DECENTRACARD خلال اليوم هو +12.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DCARD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DCARD.
خلال اليوم، كان سعر DECENTRACARD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DECENTRACARD مقابل USD هو $ -0.0002304560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DECENTRACARD مقابل USD هو $ -0.0003596464 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DECENTRACARD مقابل USD هو $ -0.0009457428522968837 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.07%
|30 يوم
|$ -0.0002304560
|-27.13%
|60 يوم
|$ -0.0003596464
|-42.34%
|90 يوم
|$ -0.0009457428522968837
|-52.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DECENTRACARD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+12.07%
-14.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentracard is a pioneer in the world of digital payments and services. We're dedicated to providing secure, private, and convenient solutions for your digital needs. With a focus on decentralization, we empower you with control over your data and finances while simplifying online shopping, global connectivity, gaming, and lifestyle services.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DCARD إلى AUD
A$0.0013419414
|1 DCARD إلى GBP
￡0.000679464
|1 DCARD إلى EUR
€0.0008068635
|1 DCARD إلى USD
$0.00084933
|1 DCARD إلى MYR
RM0.0037115721
|1 DCARD إلى TRY
₺0.0302701212
|1 DCARD إلى JPY
¥0.13249548
|1 DCARD إلى RUB
₽0.083064474
|1 DCARD إلى INR
₹0.0731952594
|1 DCARD إلى IDR
Rp13.6988690499
|1 DCARD إلى PHP
₱0.0494734725
|1 DCARD إلى EGP
￡E.0.0427043124
|1 DCARD إلى BRL
R$0.0050195403
|1 DCARD إلى CAD
C$0.0012145419
|1 DCARD إلى BDT
৳0.1033804476
|1 DCARD إلى NGN
₦1.3229418879
|1 DCARD إلى UAH
₴0.0356039136
|1 DCARD إلى VES
Bs0.04756248
|1 DCARD إلى PKR
Rs0.2362496328
|1 DCARD إلى KZT
₸0.4391545698
|1 DCARD إلى THB
฿0.0284440617
|1 DCARD إلى TWD
NT$0.0278070642
|1 DCARD إلى CHF
Fr0.000764397
|1 DCARD إلى HKD
HK$0.0066077874
|1 DCARD إلى MAD
.د.م0.0084593268