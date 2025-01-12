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سعر Decentra Ecosystem (DCE) المباشر لليوم هو USD 0.00783082 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.83K . يتم تحديث سعر DCE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Decentra Ecosystem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.62 - تغيير سعر Decentra Ecosystem خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر Decentra Ecosystem (DCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Decentra Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentra Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0008823282 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentra Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0000357751 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentra Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0008823282 -11.26% 60 يوم $ -0.0000357751 -0.45% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Decentra Ecosystem (DCE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentra Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.917077$ 0.917077 $ 0.917077 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +10.88%

معلومات سوق Decentra Ecosystem (DCE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: