سعر Decentra Ecosystem (DCE)
سعر Decentra Ecosystem (DCE) المباشر لليوم هو USD 0.00783082. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.83K. يتم تحديث سعر DCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decentra Ecosystem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.62
- تغيير سعر Decentra Ecosystem خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر Decentra Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decentra Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0008823282 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decentra Ecosystem مقابل USD هو $ -0.0000357751 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decentra Ecosystem مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0008823282
|-11.26%
|60 يوم
|$ -0.0000357751
|-0.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decentra Ecosystem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+10.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentra is a decentralized crypto multi-utility ecosystem. Connecting Web3 with socials and make it much easier for common users to interact with the blockchain. Providing decentralized solutions of all kinds. Mainly focused on Telegram bots: Trading bots, prediction bots, AI supported bots. Token utility: DCE Token holders enjoy various benefits, including: - Reduced fees for utilizing the whole ecosystem`s utilities and platform - Passive income like staking and access to revenue sharing - More perks to come while the entire ecosystem is constantly growing
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