سعر Decanect (DCNT)
سعر Decanect (DCNT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 365.85. يتم تحديث سعر DCNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Decanect الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.97
- تغيير سعر Decanect خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.75M
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خلال اليوم، كان سعر Decanect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Decanect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Decanect مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Decanect مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|+12.78%
|60 يوم
|$ 0
|+53.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Decanect: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.00%
+111.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decanect provides Web3 Data and Analytic tools that deliver insights on new token launches, memes and alt coins. Our proprietary software uses custom algorithms, machine learning insights and AI to scan all new token launches and provide a risk assessment for each token launch. In addition new tokens are continuously scanned and our risk assessment scores are updated in real time. This saves research time and helps users avoid risky investments. Our goal is keep DefFi users as safe as possible.
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