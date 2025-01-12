سعر DeBio Network (DBIO)
سعر DeBio Network (DBIO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DBIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeBio Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.86
- تغيير سعر DeBio Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DeBio Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeBio Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeBio Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeBio Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-49.45%
|60 يوم
|$ 0
|-2.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeBio Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-16.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DeBio Network is a decentralized anonymous-first medical and biomedical platform created for users who want to anonymously submit to tests and various medical samples from the comfort of their homes. DeBio Network is created using Substrate, a blockchain framework behind the Polkadot & Kusama Ecosystem. DeBio Network's blockchain is an Appchain on the Octopus Network, a Substrate relay chain on the NEAR Protocol.
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