سعر DeathRoad (DRACE)
سعر DeathRoad (DRACE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 557.68. يتم تحديث سعر DRACE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DeathRoad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.47
- تغيير سعر DeathRoad خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 52.16M
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خلال اليوم، كان سعر DeathRoad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DeathRoad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DeathRoad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DeathRoad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+3.92%
|60 يوم
|$ 0
|+2.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DeathRoad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
-0.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deathroad aims to become a comprehensive gaming ecosystem built for next generation racers, who utilize racing skills to enjoy the real racing experience and to earn tradable valuable digital assets. DeathRoad is a miniature city oriented to build towards a Metaverse. This is a paradise for players to freely create and build city according to their own ideas, a place that can provide all the features that players need such as Property, Rental car, Garage, etc. In addition, in the city of Deathroad, players can also join other play areas to earn profits such as ""Battle mode"" - where players can use the unique feature - ""Race to Earn"" to earn more profit; or ""Marketplace"", where they can trade with other players.
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