سعر Dead Butt Society (DBS)
سعر Dead Butt Society (DBS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.72K. يتم تحديث سعر DBS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dead Butt Society الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dead Butt Society خلال اليوم هو -41.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر Dead Butt Society مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dead Butt Society مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dead Butt Society مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dead Butt Society مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-41.14%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dead Butt Society: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.45%
-41.14%
-73.25%
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