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سعر Dead Butt Society (DBS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.72K . يتم تحديث سعر DBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dead Butt Society الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dead Butt Society خلال اليوم هو -41.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر Dead Butt Society (DBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dead Butt Society مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dead Butt Society مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dead Butt Society مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dead Butt Society مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -41.14% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dead Butt Society (DBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dead Butt Society: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.45% تغير السعر (1يوم) -41.14% تغير السعر (7 أيام) -73.25%

معلومات سوق Dead Butt Society (DBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: