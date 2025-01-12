سعر De Capital (DCT)
سعر De Capital (DCT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق De Capital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.95
- تغيير سعر De Capital خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DCT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DCT.
خلال اليوم، كان سعر De Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر De Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر De Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر De Capital مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|0.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر De Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
De-Capital leverages the immutable, transparent, and decentralized nature of blockchain technology to revolutionize the venture capital industry. Our platform is built on robust and scalable blockchain infrastructure, ensuring the highest levels of security, efficiency, and trust. By utilizing smart contracts, we automate and streamline the entire investment process, from due diligence to fund allocation and profit distribution, minimizing human error and operational overhead. Decentralized Autonomous Organization (DAO) Central to De-Capital’s vision is the implementation of a DAO. This decentralized governance structure empowers all stakeholders, including investors, entrepreneurs, and advisors, to participate in decision-making processes.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DCT إلى AUD
A$--
|1 DCT إلى GBP
￡--
|1 DCT إلى EUR
€--
|1 DCT إلى USD
$--
|1 DCT إلى MYR
RM--
|1 DCT إلى TRY
₺--
|1 DCT إلى JPY
¥--
|1 DCT إلى RUB
₽--
|1 DCT إلى INR
₹--
|1 DCT إلى IDR
Rp--
|1 DCT إلى PHP
₱--
|1 DCT إلى EGP
￡E.--
|1 DCT إلى BRL
R$--
|1 DCT إلى CAD
C$--
|1 DCT إلى BDT
৳--
|1 DCT إلى NGN
₦--
|1 DCT إلى UAH
₴--
|1 DCT إلى VES
Bs--
|1 DCT إلى PKR
Rs--
|1 DCT إلى KZT
₸--
|1 DCT إلى THB
฿--
|1 DCT إلى TWD
NT$--
|1 DCT إلى CHF
Fr--
|1 DCT إلى HKD
HK$--
|1 DCT إلى MAD
.د.م--