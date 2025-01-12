سعر DDAO Hunters (DDAO)
سعر DDAO Hunters (DDAO) المباشر لليوم هو USD 0.02665053. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DDAO Hunters الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.97K
- تغيير سعر DDAO Hunters خلال اليوم هو -0.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DDAO Hunters مقابل USD هو $ -0.0001466334634195 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DDAO Hunters مقابل USD هو $ -0.0055284445 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DDAO Hunters مقابل USD هو $ -0.0062559134 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DDAO Hunters مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001466334634195
|-0.54%
|30 يوم
|$ -0.0055284445
|-20.74%
|60 يوم
|$ -0.0062559134
|-23.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DDAO Hunters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-0.54%
-10.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"DeFi Hunters DAO powered by Pro Blockchain Media and nftindex.tech. It is built on six pillars: - Fund - NFT & META Fund - Game Guild - Yield Farming Fund - Accelerator Program - Academy The investment fund is DAO's primary area of focus. The goal is to invest in projects in the early stage (seed and private rounds). DDAO is the native utility token of the DeFi Hunters is a DAO used to access private Discord channels and as a fee for participation in all DAO investments."
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