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سعر DDAO Hunters (DDAO) المباشر لليوم هو USD 0.02665053 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DDAO Hunters الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.97K - تغيير سعر DDAO Hunters خلال اليوم هو -0.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DDAO Hunters (DDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DDAO Hunters مقابل USD هو $ -0.0001466334634195 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DDAO Hunters مقابل USD هو $ -0.0055284445 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DDAO Hunters مقابل USD هو $ -0.0062559134 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DDAO Hunters مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001466334634195 -0.54% 30 يوم $ -0.0055284445 -20.74% 60 يوم $ -0.0062559134 -23.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DDAO Hunters (DDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DDAO Hunters: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02642052$ 0.02642052 $ 0.02642052 24 ساعة مرتفع $ 0.02731535$ 0.02731535 $ 0.02731535 عالية طوال الوقت $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -0.54% تغير السعر (7 أيام) -10.43%

معلومات سوق DDAO Hunters (DDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: