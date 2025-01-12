سعر DComm (DCM)
سعر DComm (DCM) المباشر لليوم هو USD 0.01990902. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DCM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DComm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.12K
- تغيير سعر DComm خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DComm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DComm مقابل USD هو $ -0.0066117954 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DComm مقابل USD هو $ -0.0145515206 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DComm مقابل USD هو $ -0.04276485499040843 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ -0.0066117954
|-33.21%
|60 يوم
|$ -0.0145515206
|-73.09%
|90 يوم
|$ -0.04276485499040843
|-68.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DComm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.20%
+1.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DComm is an evm, smart contract blockchain protocol optimised for the tokenization of real world-assets and authentication of real-world asset data. This is achieved by implementing three chains across the platform, each running its own consensus, each independent, yet all functioning together as a platform. In addition, the blockchain is powered by a core layer that caters to the various components for the real-world asset tokenization and DeFi. $DCM is used as the primary means of authentication and representation of physical assets onboarded onto the DComm Blockchain. These tokens, backed by tangible assets, provide a bridge between the digital and physical realms, serving as certificates of ownership, reflecting the value and legitimacy of the underlying assets.
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