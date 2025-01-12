احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DCM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DCM.

سعر DComm (DCM) المباشر لليوم هو USD 0.01990902 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DCM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DComm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.12K - تغيير سعر DComm خلال اليوم هو -0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DComm (DCM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DComm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DComm مقابل USD هو $ -0.0066117954 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DComm مقابل USD هو $ -0.0145515206 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DComm مقابل USD هو $ -0.04276485499040843 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.20% 30 يوم $ -0.0066117954 -33.21% 60 يوم $ -0.0145515206 -73.09% 90 يوم $ -0.04276485499040843 -68.23%

تحليل سعر DComm (DCM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DComm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01974065$ 0.01974065 $ 0.01974065 24 ساعة مرتفع $ 0.01998793$ 0.01998793 $ 0.01998793 عالية طوال الوقت $ 0.49506$ 0.49506 $ 0.49506 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.20% تغير السعر (7 أيام) +1.61%

معلومات سوق DComm (DCM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: