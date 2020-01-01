توكنوميكس DCNTRL Network (DCNX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DCNTRL Network (DCNX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DCNTRL Network (DCNX) Introducing DCNTRL Network DCNTRL Network emerges as a transformative protocol in the BNB Chain ecosystem. Crafted by TEN Finance, an early BNB Chain DeFi pioneer, it leverages the Liquity framework to reshape the Stablecoin landscape. With its upcoming $USDEFI stablecoin, DCNTRL is poised to fuel BNB's growth. Central to its governance is the $DCNX token. Addressing Key Challenges: Volatility: In a crypto market known for its fluctuations, DCNTRL's BNB-backed $USDEFI stablecoin stands as a beacon of stability. Transparency: Distancing from the opacity of many centralized stablecoins, $USDEFI offers transparent minting and redemption, bolstering user confidence. Accessibility: At its core, DCNTRL seeks to democratize DeFi, championing universal financial access. Unveiling $DCNX: More than just a reward token, $DCNX is the lifeblood of the DCNTRL Network. It incentivizes liquidity for the USDEFI pool and serves as a key to unlocking myriad ecosystem benefits. Value Proposition of $DCNX: By staking $DCNX, holders can tap into protocol revenue generated each time $USDEFI is minted or redeemed. This continuous reward system ensures the community thrives alongside the network's success. الموقع الرسمي: https://dcntrl.network/ الوثيقة البيضاء: https://dcntrl-network.gitbook.io/docs_en/ اشتر DCNX الآن!

توكنوميكس DCNTRL Network (DCNX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DCNTRL Network (DCNX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.05K $ 14.05K $ 14.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00964024 $ 0.00964024 $ 0.00964024 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00014044 $ 0.00014044 $ 0.00014044 معرفة المزيد عن سعر DCNTRL Network (DCNX)

توكنوميكس DCNTRL Network (DCNX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DCNTRL Network (DCNX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DCNX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DCNX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DCNX، استكشف السعر المباشر لتوكن DCNX!

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