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سعر DCNTRL Network (DCNX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DCNX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DCNTRL Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.04 - تغيير سعر DCNTRL Network خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DCNTRL Network (DCNX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DCNTRL Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DCNTRL Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DCNTRL Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DCNTRL Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -6.98% 60 يوم $ 0 -14.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DCNTRL Network (DCNX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DCNTRL Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00964024$ 0.00964024 $ 0.00964024 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -2.82%

معلومات سوق DCNTRL Network (DCNX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: