سعر DChef (DCHEFSOL)
سعر DChef (DCHEFSOL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 837.18K. يتم تحديث سعر DCHEFSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DChef الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 303.50K
- تغيير سعر DChef خلال اليوم هو -19.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر DChef مقابل USD هو $ -0.00020029430929506 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DChef مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DChef مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DChef مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00020029430929506
|-19.30%
|30 يوم
|$ 0
|+2.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DChef: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
-19.30%
-28.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food.
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