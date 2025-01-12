سعر DCA420 Meme Index (DCA)
سعر DCA420 Meme Index (DCA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.74K. يتم تحديث سعر DCA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DCA420 Meme Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.55
- تغيير سعر DCA420 Meme Index خلال اليوم هو +0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر DCA420 Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DCA420 Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DCA420 Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DCA420 Meme Index مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.69%
|30 يوم
|$ 0
|-44.20%
|60 يوم
|$ 0
|-99.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DCA420 Meme Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+0.69%
-10.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine"
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