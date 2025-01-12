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سعر DCA420 Meme Index (DCA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.74K . يتم تحديث سعر DCA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DCA420 Meme Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.55 - تغيير سعر DCA420 Meme Index خلال اليوم هو +0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر DCA420 Meme Index (DCA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DCA420 Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DCA420 Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DCA420 Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DCA420 Meme Index مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.69% 30 يوم $ 0 -44.20% 60 يوم $ 0 -99.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DCA420 Meme Index (DCA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DCA420 Meme Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0021647$ 0.0021647 $ 0.0021647 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) +0.69% تغير السعر (7 أيام) -10.60%

معلومات سوق DCA420 Meme Index (DCA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: