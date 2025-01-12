سعر DBXen (DXN)
سعر DBXen (DXN) المباشر لليوم هو USD 0.751217. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DXN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DBXen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.39K
- تغيير سعر DBXen خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DBXen مقابل USD هو $ +0.00311242 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DBXen مقابل USD هو $ -0.2682411107 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DBXen مقابل USD هو $ +0.0406475255 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DBXen مقابل USD هو $ +0.159808658119089 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00311242
|+0.42%
|30 يوم
|$ -0.2682411107
|-35.70%
|60 يوم
|$ +0.0406475255
|+5.41%
|90 يوم
|$ +0.159808658119089
|+27.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DBXen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
+0.42%
-8.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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