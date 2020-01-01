توكنوميكس DBX (DBX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DBX (DBX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DBX (DBX) DBX is a global ecosystem and a platform with its own blockchain for tokenizing assets. This is a peer-to-peer decentralized financial network with its own utilitarian DBX token and a hybrid blockchain, based on PoA (Proof of Authority), enabling to make almost instant transactions on the network (each second a new block is created). The DBX platform enables to create smart contracts, tokenize assets, and conduct instant transactions between various blockchains (DBX, BSC, Ethereum). The users of the DBX digital ecosystem may receive access to use: · the hybrid blockchain of DBX Smart Network, based on the PoA algorithm; · a crypto bank with a mobile wallet and low transaction fees (the Bang app); · more than 30 crypto assets for investments, including stablecoins; · platforms of tokenization of assets of the DBX-20 standard; · cross-chain bridges between the blockchains of DBX, Ethereum and Binance Smart Chain (swaport.io); · the marketplace; · a network of ATMs, established in many cities of the world; · payment cards, issued by private card processing; · staking services and smart dividends; · services of the DIBIX Digital Fund; · loyalty systems with the cashback mechanism; · partner programs and privileges. Assets, tokenized on the DBX platform may be widely used in all trending directions: DeFi, NFT, Metaverse, GameFI, DAO, etc., and are stored on various wallets. الموقع الرسمي: https://www.dbx.so/ اشتر DBX الآن!

توكنوميكس DBX (DBX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DBX (DBX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 17.60B $ 17.60B $ 17.60B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 810.78K $ 810.78K $ 810.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.129926 $ 0.129926 $ 0.129926 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر DBX (DBX)

توكنوميكس DBX (DBX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DBX (DBX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DBX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DBX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DBX، استكشف السعر المباشر لتوكن DBX!

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