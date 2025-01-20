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سعر Daytona Finance (TONI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TONI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Daytona Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90K - تغيير سعر Daytona Finance خلال اليوم هو -9.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Daytona Finance (TONI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Daytona Finance مقابل USD هو $ -0.000100746041335882 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Daytona Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Daytona Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Daytona Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100746041335882 -9.16% 30 يوم $ 0 -41.98% 60 يوم $ 0 -36.48% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Daytona Finance (TONI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Daytona Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00111145$ 0.00111145 $ 0.00111145 عالية طوال الوقت $ 0.497891$ 0.497891 $ 0.497891 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -9.16% تغير السعر (7 أيام) -5.49%

معلومات سوق Daytona Finance (TONI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: