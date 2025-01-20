سعر Daytona Finance (TONI)
سعر Daytona Finance (TONI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TONI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Daytona Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90K
- تغيير سعر Daytona Finance خلال اليوم هو -9.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Daytona Finance مقابل USD هو $ -0.000100746041335882 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Daytona Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Daytona Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Daytona Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100746041335882
|-9.16%
|30 يوم
|$ 0
|-41.98%
|60 يوم
|$ 0
|-36.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Daytona Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-9.16%
-5.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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