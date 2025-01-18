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سعر Day By Day (DBD) المباشر لليوم هو USD 0.00255207 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DBD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Day By Day الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.93K - تغيير سعر Day By Day خلال اليوم هو +21.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Day By Day (DBD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Day By Day مقابل USD هو $ +0.0004451 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Day By Day مقابل USD هو $ +0.0006987098 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Day By Day مقابل USD هو $ +0.0001156383 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Day By Day مقابل USD هو $ +0.000116492948255276 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0004451 +21.13% 30 يوم $ +0.0006987098 +27.38% 60 يوم $ +0.0001156383 +4.53% 90 يوم $ +0.000116492948255276 +4.78%

تحليل سعر Day By Day (DBD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Day By Day: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00207679$ 0.00207679 $ 0.00207679 24 ساعة مرتفع $ 0.00257433$ 0.00257433 $ 0.00257433 عالية طوال الوقت $ 0.40127$ 0.40127 $ 0.40127 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +21.13% تغير السعر (7 أيام) +113.78%

معلومات سوق Day By Day (DBD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: