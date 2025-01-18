سعر Day By Day (DBD)
سعر Day By Day (DBD) المباشر لليوم هو USD 0.00255207. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DBD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Day By Day الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 49.93K
- تغيير سعر Day By Day خلال اليوم هو +21.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Day By Day مقابل USD هو $ +0.0004451 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Day By Day مقابل USD هو $ +0.0006987098 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Day By Day مقابل USD هو $ +0.0001156383 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Day By Day مقابل USD هو $ +0.000116492948255276 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0004451
|+21.13%
|30 يوم
|$ +0.0006987098
|+27.38%
|60 يوم
|$ +0.0001156383
|+4.53%
|90 يوم
|$ +0.000116492948255276
|+4.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Day By Day: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
+21.13%
+113.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community
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