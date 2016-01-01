توكنوميكس Dawn Protocol (DAWN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dawn Protocol (DAWN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dawn Protocol (DAWN) Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token. الموقع الرسمي: https://dawn.org/ اشتر DAWN الآن!

توكنوميكس Dawn Protocol (DAWN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dawn Protocol (DAWN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 66.24K $ 66.24K $ 66.24K إجمالي العرض: $ 76.59M $ 76.59M $ 76.59M العرض المتداول: $ 74.46M $ 74.46M $ 74.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.13K $ 68.13K $ 68.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00088959 $ 0.00088959 $ 0.00088959 معرفة المزيد عن سعر Dawn Protocol (DAWN)

توكنوميكس Dawn Protocol (DAWN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dawn Protocol (DAWN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DAWN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DAWN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DAWN، استكشف السعر المباشر لتوكن DAWN!

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