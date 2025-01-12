سعر Dawn Protocol (DAWN)
سعر Dawn Protocol (DAWN) المباشر لليوم هو USD 0.00380068. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 283.02K. يتم تحديث سعر DAWN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dawn Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K
- تغيير سعر Dawn Protocol خلال اليوم هو +16.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 74.46M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DAWN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DAWN.
خلال اليوم، كان سعر Dawn Protocol مقابل USD هو $ +0.00052627 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dawn Protocol مقابل USD هو $ +0.0053980746 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dawn Protocol مقابل USD هو $ +0.0494931101 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dawn Protocol مقابل USD هو $ +0.001596668394494211 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00052627
|+16.07%
|30 يوم
|$ +0.0053980746
|+142.03%
|60 يوم
|$ +0.0494931101
|+1,302.22%
|90 يوم
|$ +0.001596668394494211
|+72.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dawn Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
+16.07%
-45.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DAWN إلى AUD
A$0.0061571016
|1 DAWN إلى GBP
￡0.0030785508
|1 DAWN إلى EUR
€0.0036866596
|1 DAWN إلى USD
$0.00380068
|1 DAWN إلى MYR
RM0.0170650532
|1 DAWN إلى TRY
₺0.134544072
|1 DAWN إلى JPY
¥0.5992532156
|1 DAWN إلى RUB
₽0.3862631084
|1 DAWN إلى INR
₹0.3275045956
|1 DAWN إلى IDR
Rp62.3062195392
|1 DAWN إلى PHP
₱0.22424012
|1 DAWN إلى EGP
￡E.0.19193434
|1 DAWN إلى BRL
R$0.0232601616
|1 DAWN إلى CAD
C$0.0054729792
|1 DAWN إلى BDT
৳0.4656973204
|1 DAWN إلى NGN
₦5.9200531884
|1 DAWN إلى UAH
₴0.1614148796
|1 DAWN إلى VES
Bs0.20143604
|1 DAWN إلى PKR
Rs1.0631262096
|1 DAWN إلى KZT
₸2.0151965496
|1 DAWN إلى THB
฿0.1318075824
|1 DAWN إلى TWD
NT$0.1258405148
|1 DAWN إلى CHF
Fr0.0034586188
|1 DAWN إلى HKD
HK$0.0295692904
|1 DAWN إلى MAD
.د.م0.0383488612