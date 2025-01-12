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سعر Dawn Protocol (DAWN) المباشر لليوم هو USD 0.00380068 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 283.02K . يتم تحديث سعر DAWN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dawn Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K - تغيير سعر Dawn Protocol خلال اليوم هو +16.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 74.46M

أداء سعر Dawn Protocol (DAWN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dawn Protocol مقابل USD هو $ +0.00052627 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dawn Protocol مقابل USD هو $ +0.0053980746 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dawn Protocol مقابل USD هو $ +0.0494931101 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dawn Protocol مقابل USD هو $ +0.001596668394494211 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00052627 +16.07% 30 يوم $ +0.0053980746 +142.03% 60 يوم $ +0.0494931101 +1,302.22% 90 يوم $ +0.001596668394494211 +72.44%

تحليل سعر Dawn Protocol (DAWN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dawn Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00285926$ 0.00285926 $ 0.00285926 24 ساعة مرتفع $ 0.00379507$ 0.00379507 $ 0.00379507 عالية طوال الوقت $ 9.63$ 9.63 $ 9.63 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +16.07% تغير السعر (7 أيام) -45.48%

معلومات سوق Dawn Protocol (DAWN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: