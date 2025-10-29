سعر Dawn المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DAWN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DAWN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dawn المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DAWN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DAWN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DAWN

معلومات سعر DAWN

الوثيقة البيضاء لـ DAWN

الموقع الرسمي لـ DAWN

اقتصاد توكن DAWN

توقعات سعر DAWN

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Dawn

سعر Dawn (DAWN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DAWN إلى USD:

--
----
-1.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Dawn (DAWN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:07:51 (UTC+8)

معلومات سعر Dawn (DAWN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.95%

-1.75%

+3.37%

+3.37%

سعر Dawn (DAWN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DAWN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDAWN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DAWN +0.95% على مدار الساعة الماضية، -1.75% على مدار 24 ساعة، و +3.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dawn (DAWN)

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

--
----

$ 6.59K
$ 6.59K$ 6.59K

970.77M
970.77M 970.77M

999,568,366.16483
999,568,366.16483 999,568,366.16483

القيمة السوقية الحالية لـ Dawn هي $ 6.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DAWN يبلغ 970.77M، مع إجمالي عرض 999568366.16483. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.59K.

سجل سعر Dawn (DAWN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dawn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dawn مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-1.75%
30 يوم$ 0-48.72%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Dawn ( DAWN )

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.

At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.

When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).

Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.

The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.

In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر Dawn (USD)

كم ستكون قيمة Dawn (DAWN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dawn (DAWN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dawn.

تحقق الآن من توقعات سعر Dawn!

عملة DAWN إلى العملات المحلية

توكنوميكس Dawn (DAWN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dawn (DAWN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DAWN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dawn (DAWN)

كم يساوي Dawn (DAWN) اليوم؟
سعر DAWN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DAWN إلى USD الحالي؟
سعر DAWN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dawn ؟
القيمة السوقية لعملة DAWN هي $ 6.40K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DAWN؟
العرض المتداول لتوكن DAWN هو 970.77M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DAWN؟
حقق DAWN سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DAWN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 DAWN.
ما هو حجم تداول DAWN؟
حجم تداول DAWN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DAWN هذا العام؟
قد يرتفع DAWN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DAWN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:07:51 (UTC+8)

تحديثات Dawn (DAWN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,234.66
$113,234.66$113,234.66

-1.22%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,016.30
$4,016.30$4,016.30

-1.96%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04080
$0.04080$0.04080

-12.14%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.76
$198.76$198.76

-0.07%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0786
$3.0786$3.0786

-20.18%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,016.30
$4,016.30$4,016.30

-1.96%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,234.66
$113,234.66$113,234.66

-1.22%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.76
$198.76$198.76

-0.07%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6487
$2.6487$2.6487

+0.48%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19581
$0.19581$0.19581

-1.98%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0372
$0.0372$0.0372

+48.80%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08768
$0.08768$0.08768

+4,284.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000224
$0.0000000224$0.0000000224

+160.46%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001640
$0.00001640$0.00001640

+152.30%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008955
$0.0008955$0.0008955

+94.37%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%