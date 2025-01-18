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سعر Dawg Coin (DAWG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DAWG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dawg Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.05 - تغيير سعر Dawg Coin خلال اليوم هو +1.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dawg Coin (DAWG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dawg Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dawg Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dawg Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dawg Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.64% 30 يوم $ 0 -67.55% 60 يوم $ 0 +25.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dawg Coin (DAWG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dawg Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01373682$ 0.01373682 $ 0.01373682 تغير السعر (1 ساعة) -0.37% تغير السعر (1يوم) +1.64% تغير السعر (7 أيام) +8.20%

معلومات سوق Dawg Coin (DAWG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: