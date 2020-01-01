توكنوميكس DaVinci Coin (DCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DaVinci Coin (DCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DaVinci Coin (DCOIN) DaVinci Chain, a Layer 1 blockchain built with Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility and an identical consensus mechanism to Ethereum. Our goal is to provide a seamless and efficient blockchain environment that maintains the decentralization, security, and flexibility of the Ethereum network while offering a dedicated infrastructure for developers and users. As blockchain technology evolves, the need for Ethereum-compatible networks continues to grow. Our blockchain enables developers, businesses, and users to benefit from the vast ecosystem of Ethereum without dealing with congestion or high transaction fees. By mirroring Ethereum’s architecture, we ensure: ✅ Full EVM Support – Deploy smart contracts, dApps, and tokens (ERC-20, ERC-721, etc.) just as you would on Ethereum. ✅ Identical Consensus Mechanism – Our blockchain employs the same consensus model as Ethereum, ensuring decentralization and security. ✅ Seamless Interoperability – Compatible with Metamask, Web3.js, Hardhat, Truffle, and other Ethereum tools. ✅ Scalability & Customization – While maintaining Ethereum’s architecture, our network allows for tailored optimizations and governance. الموقع الرسمي: https://davinci.bz الوثيقة البيضاء: https://davinci.bz/davinci_white_paper.pdf اشتر DCOIN الآن!

توكنوميكس DaVinci Coin (DCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DaVinci Coin (DCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.12 $ 2.12 $ 2.12 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.137806 $ 0.137806 $ 0.137806 السعر الحالي: $ 0.400014 $ 0.400014 $ 0.400014 معرفة المزيد عن سعر DaVinci Coin (DCOIN)

توكنوميكس DaVinci Coin (DCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DaVinci Coin (DCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن DCOIN!

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