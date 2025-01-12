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سعر DaVinci (WTF)

USD

مخطط سعر DaVinci (WTF) المباشر

$22.59
$22.59$22.59
0.00%(1D)

سعر DaVinci (WTF) لليوم

سعر DaVinci (WTF) المباشر لليوم هو USD 22.59. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WTF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DaVinci الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.27
- تغيير سعر DaVinci خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر DaVinci (WTF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DaVinci مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DaVinci مقابل USD هو $ -5.0141983860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DaVinci مقابل USD هو $ -3.0210646140 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DaVinci مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -5.0141983860-22.19%
60 يوم$ -3.0210646140-13.37%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر DaVinci (WTF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DaVinci: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 405.29
$ 405.29$ 405.29

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--

-10.81%

معلومات سوق DaVinci (WTF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.27
$ 13.27$ 13.27

0.00
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ما هو DaVinci ( WTF )

DaVinci is a revolutionary web3 collaborative generative AI art experiment comprised of 8,888 liquidity-backed NFT artworks, created by the community of holders in collaboration with AI. Designed by the innovators of the first liquidity-backed NFTs, the project leverages the novel ERC-404 Protocol, facilitating direct token-NFT pairing for immediate trading on decentralized platforms. Ownership is simplified: hold at least one complete token to claim your NFT; less than one, and the NFT is burned, enhancing scarcity. This project is more than art—it’s a historical ledger of digital creation, inviting you to be a part of its unfolding story.

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المصدر DaVinci (WTF)

الموقع الرسمي

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