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سعر Dave Coin ($DAVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر $DAVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dave Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.91 - تغيير سعر Dave Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dave Coin ($DAVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dave Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dave Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dave Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dave Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -46.28% 60 يوم $ 0 -21.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dave Coin ($DAVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dave Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -4.24%

معلومات سوق Dave Coin ($DAVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: