سعر Dave Coin ($DAVE)
سعر Dave Coin ($DAVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $DAVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dave Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.91
- تغيير سعر Dave Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dave Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dave Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dave Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dave Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-46.28%
|60 يوم
|$ 0
|-21.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dave Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? $DAVE WILL BE A PROJECT THAT FOCUSES ON EDUCATION, PRIVACY, AND ADAPTATION IN THE CRYPTOCURRENCY SPACE. What makes your project unique? $DAVE will create NFT's as well as create new software to be used in cryptocurrency. History of your project. This project has been live for one week. So far, I have launched the token, the website, and looking at releasing our first NFT shortly. What’s next for your project? A NFT project called, "HODL THE LETTUCE." What can your token be used for? This token will be used as a utility to hold for rewards and use as a currency through the new $DAVE releases.
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