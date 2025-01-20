سعر DataPort Navigator by Virtuals (PORT)
سعر DataPort Navigator by Virtuals (PORT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PORT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DataPort Navigator by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.91K
- تغيير سعر DataPort Navigator by Virtuals خلال اليوم هو -29.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DataPort Navigator by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000166036932865762 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DataPort Navigator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DataPort Navigator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DataPort Navigator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000166036932865762
|-29.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DataPort Navigator by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.32%
-29.96%
-41.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DataPort Navigator is an advanced analytics platform for the Virtual Agents ecosystem. The platform provides real-time market data, comprehensive analytics tools, and AI-powered insights for tracking and analyzing Virtual Agents performance. Built on the Base network, it offers features including Dominance Index tracking, enhanced agent pages, and cross-chain analytics capabilities. Platform's utility token $PORT serves as the core element of the ecosystem, enabling access to premium features and providing staking benefits, while its innovative bonding mechanism ensures sustainable liquidity and fair token distribution.
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