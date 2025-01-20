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سعر DataPort Navigator by Virtuals (PORT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PORT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DataPort Navigator by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.91K - تغيير سعر DataPort Navigator by Virtuals خلال اليوم هو -29.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DataPort Navigator by Virtuals (PORT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DataPort Navigator by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000166036932865762 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DataPort Navigator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DataPort Navigator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DataPort Navigator by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000166036932865762 -29.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DataPort Navigator by Virtuals (PORT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DataPort Navigator by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00101214$ 0.00101214 $ 0.00101214 تغير السعر (1 ساعة) -5.32% تغير السعر (1يوم) -29.96% تغير السعر (7 أيام) -41.99%

معلومات سوق DataPort Navigator by Virtuals (PORT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: