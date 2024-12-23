سعر Datamine FLUX (FLUX)
سعر Datamine FLUX (FLUX) المباشر لليوم هو USD 0.056912. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.46K. يتم تحديث سعر FLUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Datamine FLUX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.87
- تغيير سعر Datamine FLUX خلال اليوم هو -0.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.83M
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خلال اليوم، كان سعر Datamine FLUX مقابل USD هو $ -0.00020141773610255 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Datamine FLUX مقابل USD هو $ +0.0011197037 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Datamine FLUX مقابل USD هو $ +0.0114650532 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Datamine FLUX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00020141773610255
|-0.35%
|30 يوم
|$ +0.0011197037
|+1.97%
|60 يوم
|$ +0.0114650532
|+20.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Datamine FLUX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.30%
-0.35%
-14.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FLUX functions as the native currency of the Datamine Ecosystem and is powered by Datamine (DAM) token. Every 15 seconds you generate a bit of USDc in form of FLUX tokens.
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