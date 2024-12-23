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سعر Datamine FLUX (FLUX) المباشر لليوم هو USD 0.056912 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.46K . يتم تحديث سعر FLUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Datamine FLUX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.87 - تغيير سعر Datamine FLUX خلال اليوم هو -0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.83M

أداء سعر Datamine FLUX (FLUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Datamine FLUX مقابل USD هو $ -0.00020141773610255 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Datamine FLUX مقابل USD هو $ +0.0011197037 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Datamine FLUX مقابل USD هو $ +0.0114650532 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Datamine FLUX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00020141773610255 -0.35% 30 يوم $ +0.0011197037 +1.97% 60 يوم $ +0.0114650532 +20.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Datamine FLUX (FLUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Datamine FLUX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055787$ 0.055787 $ 0.055787 24 ساعة مرتفع $ 0.058653$ 0.058653 $ 0.058653 عالية طوال الوقت $ 456.44$ 456.44 $ 456.44 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) -0.35% تغير السعر (7 أيام) -14.38%

معلومات سوق Datamine FLUX (FLUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: