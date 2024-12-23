احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DMC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DMC.

سعر Datamall Coin (DMC) المباشر لليوم هو USD 0.0119472 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.55M . يتم تحديث سعر DMC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Datamall Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.07K - تغيير سعر Datamall Coin خلال اليوم هو -14.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 382.96M

أداء سعر Datamall Coin (DMC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Datamall Coin مقابل USD هو $ -0.00199010455216581 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Datamall Coin مقابل USD هو $ -0.0046215963 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Datamall Coin مقابل USD هو $ +0.0214890284 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Datamall Coin مقابل USD هو $ +0.007166087075739533 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00199010455216581 -14.27% 30 يوم $ -0.0046215963 -38.68% 60 يوم $ +0.0214890284 +179.87% 90 يوم $ +0.007166087075739533 +149.88%

تحليل سعر Datamall Coin (DMC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Datamall Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0118676$ 0.0118676 $ 0.0118676 24 ساعة مرتفع $ 0.0151609$ 0.0151609 $ 0.0151609 عالية طوال الوقت $ 0.230101$ 0.230101 $ 0.230101 تغير السعر (1 ساعة) -1.59% تغير السعر (1يوم) -14.27% تغير السعر (7 أيام) -22.56%

معلومات سوق Datamall Coin (DMC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: